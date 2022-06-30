Бывший защитник «Ливерпуля» считает Педри звездой сборной Испании

Экс-защитник «Ливерпуля», «Вильярреала» и других команд Ла Лиги и АПЛ Хосе Энрике оценил полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Педри.

«Для меня он звезда сборной. В моё время все было по-другому, потому что мастеров (Хави, Андреас Иньеста) было много, и именно поэтому Испания выиграла все. Но если вы сейчас упомянете Испанию, то первым игроком, который придет мне на ум, будет Педри», — цитирует Энрике AS.

19-летний воспитанник «Лас-Пальмаса» стал игроком «Барселоны» летом 2020 года. С тех пор испанец сыграл за каталонский клуб 72 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отметился семью результативными передачами.

За сборную Испании Педри дебютировал в марте 2021 года в возрасте 17 лет. С того времени футболист постоянно вызывается в национальную команду главным тренером Луисом Энрике.