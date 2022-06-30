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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Ренн» намерен заполучить защитника «Барселоны»

30 Июня 2022 • 16:26 Комментировать

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может вернуться на родину во Францию, об этом пишет Fichajes.

Источник утверждает, что 28-летним французским футболистом интересуется «Ренн». Главный тренер «Барселоны» Хави уже заявил, что не нуждается в услугах Юмтити. Таким образом, каталонский клуб предпринимает попытки избавиться от игрока, у которого контракт до 2026 года.

По данным испанской прессы, «Барселона» находится в активной фазе переговоров по переходу Юмтити. Даже сообщается, что команда ищет жильё во Франции для игрока.

Напомним, 28-летний француз защищает цвета «Барселоны» с лета 2016 года. В прошедшем сезоне он принял участие лишь в одной игре.   


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ренн Ла Лига Лига 1 Самуэль Юмтити
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