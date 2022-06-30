«Барселона» продала телеправа на 207 миллионов евро, эти деньги пойдут на трансферы

Каталонская «Барселона» сегодня получила 207 миллионов евро за продажу прав на телевизионные трансляции своих матчей. Таким образом, у клуба появится возможность инвестировать эти деньги на усиление состава. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, что в данный момент агент полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса Деку находится в Барселоне, где пытается пристроить своего клиента в стан «сине-гранатовых».

Также команда попытается заплатить «Баварии» требуемые 60 миллионов за нападающего Роберта Левандовски, который является главной целью каталонского клуба на это трансферное окно.