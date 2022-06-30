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Врсалько отказался продлевать контракт с «Атлетико»

30 Июня 2022 • 15:02 Комментировать

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько отказался продлевать контракт с «матрасниками». Об этом сообщает журналист испанского издания Marca Пабло Эгея.

Судя по всему, Врсалько покинет мадридский «Атлетико» после того, как провёл в клубе 6 лет. Напомним, что за этот период хорват однажды ушёл в аренду в миланский «Интер», где не сумел заиграть из-за серьёзной травмы.

Ранее ходили слухи, что Врсалько интересен греческому «Олимпиакосу». Тем не менее, сам футболист пока не спешит принимать решение относительно нового клуба. Футболист намерен подождать ещё немного и выбрать для себя лучший вариант для продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Шиме Врсалько
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