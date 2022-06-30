Дембеле всё ещё ждёт решения «Барселоны»

Сегодня, 30 июня, истекает контракт вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, но чёткого понимания о будущем футболиста нет.

Испанское СМИ Mundo Deportivo, ссылаясь на собственные источники, пишет, что с полудня «Барселона» не выдвинула никаких предложений по Дембеле. Агент футболиста Мусса Сиссоко заявил, что игрок ждёт улучшенное предложение по предыдущему контракту.

С 1 июля Дембеле станет свободным агентом. Стоит отметить, что на футболиста претендуют «ПСЖ» и «Челси». Ранее испанские СМИ называли вингера «Лидса» Рафинью заменой французскому игроку.

25-летний Дембеле защищает цвета «Барселоны» с 2017 года, он перешёл из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.