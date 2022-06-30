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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде возглавил новый клуб

30 Июня 2022 • 12:34 Комментировать

Экс-наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде наконец нашёл новую работу после увольнения из каталонского клуба в 2020 году. Испанский наставник официально возглавил «Атлетик» Бильбао, в котором ранее уже дважды работал, а также выступал в качестве футболиста.

На посту главного тренера «Атлетик» Бильбао Вальверде заменил Марселино, который принял решение покинуть клуб. На эту должность претендовал другой бывший тренер команды – Марсело Бьелса, который находится без работы после увольнения из «Лидса».

Напомним, что Вальверде ранее выиграл с «Барселоной» два чемпионских титула Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде
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