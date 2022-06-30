Модрич готов следующим летом продлить контракт с «Реалом»

Опытный хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич может следующим летом подписать с мадридской командой новое соглашение.

По информации As, 36-летний хорватский футболист, действующий контракт которого рассчитан до конца следующего сезона, может в июне 2023 года подписать с мадридским клубом новое соглашение. Модрич не планирует покидать «Реал» и рассчитывает в будущем завершить карьеру именно в команде из Мадрида.

Напомним, что в прошлом сезоне Лука Модрич провёл в испанском чемпионате 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью ассистами.