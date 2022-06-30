«Барселона» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Гави

Руководители «Барселоны» наконец-от сумели найти компромисс в переговорах с молодым испанским полузащитником Гави по поводу продления контракта.

По информации издания Marca, 17-летний испанский футболист в ближайшее время должен будет поставить свою подпись в новом пятилетнем договоре с каталонской командой. Стоит отметить, что официально о продлении контракта с Гави могут объявить уже на этой неделе. Действующее соглашение полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до июня 2023 года.

В прошлом сезоне Гави провёл в испанской лиге 34 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.