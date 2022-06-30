Стало известно, где Гризманн будет играть в новом сезоне

Боссы мадридского «Атлетико» решили активировать опцию продления аренды французского нападающего Антуана Гризманна на ещё один сезон.

По информации Marca, 31-летний французский футболист второй год кряду на правах арендного соглашения проведёт в «Атлетико». «Матрасники» после окончания сезона должны будут выкупить форварда за 40 миллионов евро у «Барселоны». Наставник мадридского клуба Диего Симеоне доверяет французу и верит, что его результативность в новом сезоне заметно вырастет.

В прошлом сезоне Антуан Гризманн провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.