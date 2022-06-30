Кроос назвал своего нового одноклубника одним из лучших в мире

Тони Кроос рад приходу в мадридский «Реал» своего товарища по сборной Германии Антонио Рюдигера.

Полузащитник «сливочных» очень высоко оценивает способности 29-летнего новичка команды: «На мой взгляд, Рюдигер – один из лучших центральных защитников в мировом футболе», – приводит слова Крооса испанская пресса.

Антонио Рюдигер присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. Ранее немец выступал за лондонский «Челси», итальянскую «Рому» и немецкий «Штуттгарт». Контракт Рюдигера с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.