Футболист «Реала» рассказал, как Роналду отучил его опаздывать

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль вспомнил урок от Криштиану Роналду.

«Однажды я опоздал на автобус. Когда я зашёл, никто не сказал мне ни слова, но затем ко мне обратился Криштиану Роналду: «Борха, ты молод, тебе нельзя опаздывать, ты должен появляться на час раньше». С тех пор я никогда не опаздывал», – приводит Relevo слова испанца.

В прошедшем сезоне Борха Майораль выступал за итальянскую «Рому» и «Хетафе» на правах аренды. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро. Контракт форварда с мадридским «Реалом» истекает следующим летом.