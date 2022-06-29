«Барселона» сообщила четырём игрокам, что не ждёт их на предсезонном сборе

«Барселона» не рассчитывает на Рики Пуча, Самуэля Юмтити, Оскара Мингесу и Мартина Брайтвайта.

Боссы «сине-гранатовых» уже уведомили всех четырёх вышеназванных игроков о том, что их присутствие на предсезонном сборе команды не является обязательным, утверждает журналист Эду Поло. Как сообщалось раньше, Пуч, Юмтити и Мингеса сами планируют покинуть «Барселону» и уже ищут себе новых работодателей, а Брайтвайт предпочитает продолжить выступления за каталонский гранд.

В скором времени состав «Барселоны» также может покинуть и Френки де Йонг, над приобретением которого активно работает «Манчестер Юнайтед».