Ленгле готов покинуть «Барселону» ради игры на чемпионате мира

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле намерен сменить клуб ради получения игровой практики.

27-летний футболист рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат мира в Катаре, поэтому обеспокоен отсутствием постоянной игровой практики в «Барселоне», сообщает журналист Рамон Салмурри. В связи с этим центрбек может покинуть каталонский клуб уже с ближайшее время.

Главный претендент на Ленгле – английский «Тоттенхэм», которому интересен вариант с арендой француза. За игроком также следит итальянская «Рома». Контракт защитника с «Барселоной» истекает через четыре года.