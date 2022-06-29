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Рамос просил о помощи в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году

29 Июня 2022 • 21:21 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос просил помочь ему в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.

Портал El Confidencial опубликовал голосовые записи Рамоса, которые он отправлял президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу.

В сообщении Рамос сказал, что никогда ни о чем не просил Рубиалеса, но хочет сделать это сегодня, потому что этот год (2019) стал особенным в плане футбольных выступлений.

Игрок попросил Рубиалеса воспользоваться своими связями в УЕФА для содействия в получении личной награды. 

Напомним, Серхио Рамос играл за «Реал» с 2005 по 2021 год, затем перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос Золотой Мяч Луис Рубиалес
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