Рамос просил о помощи в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос просил помочь ему в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.

Портал El Confidencial опубликовал голосовые записи Рамоса, которые он отправлял президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу.

В сообщении Рамос сказал, что никогда ни о чем не просил Рубиалеса, но хочет сделать это сегодня, потому что этот год (2019) стал особенным в плане футбольных выступлений.

Игрок попросил Рубиалеса воспользоваться своими связями в УЕФА для содействия в получении личной награды.

Напомним, Серхио Рамос играл за «Реал» с 2005 по 2021 год, затем перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.