Агент Депая обсудил с «Барселоной» будущее футболиста

Агент нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая на текущей неделе провёл переговоры с руководством каталонского клуба, обсудив будущее голландского футболиста.

Как сообщает Marca, «Барселона» приняла решение пока не продлевать с Депаем контракт, скрок которого истекает летом следующего года. Сам футболист намерен продолжить карьеру в Каталонии.

Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен продать 28-летнего форварда минимум за 20 миллионов евро нынешним летом.

В минувшем сезоне Депай провёл в составе «сине-гранатовых» 38 матчей, забив 13 голов и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 35 миллионов евро.