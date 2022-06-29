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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Депая обсудил с «Барселоной» будущее футболиста

29 Июня 2022 • 16:37 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Агент нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая на текущей неделе провёл переговоры с руководством каталонского клуба, обсудив будущее голландского футболиста.

Как сообщает Marca, «Барселона» приняла решение пока не продлевать с Депаем контракт, скрок которого истекает летом следующего года. Сам футболист намерен продолжить карьеру в Каталонии.

Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен продать 28-летнего форварда минимум за 20 миллионов евро нынешним летом.   

В минувшем сезоне Депай провёл в составе «сине-гранатовых» 38 матчей, забив 13 голов и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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