«Атлетико» не может зарегистрировать Витселя

Мадридский «Атлетико» столкнулся с трудностями в подписании экс-полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя, сообщает El Partidazo de Cope.

По информации источника, «матрасники» превысили потолок зарплат, поэтому не могут зарегистрировать 33-летнего бельгийца. Сообщается, что для того, чтобы решить эту проблему, «Атлетико» может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном, арендованным у «Барселоны» до лета следующего года.

В минувшем сезоне Витсель провёл в составе немецкого клуба 40 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Напомним, что в период с 2012 по 2016 год футболист сборной Бельгии защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».