Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не может зарегистрировать Витселя

29 Июня 2022 • 12:09 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
14.08 16:00

Мадридский «Атлетико» столкнулся с трудностями в подписании экс-полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя, сообщает El Partidazo de Cope.

По информации источника, «матрасники» превысили потолок зарплат, поэтому не могут зарегистрировать 33-летнего бельгийца. Сообщается, что для того, чтобы решить эту проблему, «Атлетико» может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном, арендованным у «Барселоны» до лета следующего года.   

В минувшем сезоне Витсель провёл в составе немецкого клуба 40 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Напомним, что в период с 2012 по 2016 год футболист сборной Бельгии защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Аксель Витсель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
12:29 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила новые условия трансфера Левандовски
12:09 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не может зарегистрировать Витселя
12:02 · Испания. Ла Лига
Отец Дениса Черышева ответил на вопрос о будущем сына
11:29 · Россия. Премьер-лига
Дениса Черышева не будет в «Динамо»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вновь вышел на контакт с Кунде
10:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» повесила ценник на Депая
10:27 · Испания. Ла Лига
Себальос рассказал, как Анчелотти извинялся перед ним
09:48 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» рассказал о состоянии Пике, которого из-за измены бросила Шакира
09:37 · Испания. Ла Лига
Кроос не принял новый контракт от «Реала» - названа причина
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» провел переговоры с Бельерином
09:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» озвучила цену на Левандовски, «Барселону» она не отпугивает
09:04 · Испания. Ла Лига
Куман назвал 11 лучших игроков в истории «Барселоны»
08:33 · Германия. Бундеслига
Левандовски бойкотирует сбор «Баварии» ради перехода в «Барселону» 1
08:26 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала очередное предложение по трансферу Левандовски
08:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов дать последний шанс Азару
Все новости
Рекомендуем