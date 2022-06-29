Отец Дениса Черышева ответил на вопрос о будущем сына

Футбольный тренер Дмитрий Черышев, который является отцом бывшего игрока «Реала» и «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о возможном переходе своего сына в московское «Динамо».

«Что я буду комментировать то, что каждый раз кто-то пишет? Когда что-то будет, то все узнаете», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Денис Черышев защищал цвета «Валенсии» с 2019 года. По завершении сезона-2021/2022 россиянин покинул команду в связи с истечением срока трудового соглашения.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании россиянин провел 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.