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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос рассказал, как Анчелотти извинялся перед ним

29 Июня 2022 • 10:27 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался насчет своего будущего в «королевском клубе».

«Я намерен пообщаться с главным тренером, чтобы понять, какие у него планы на меня. После этого приму решение о своем будущем.

В недавнем разговоре Анчелотти попросил у меня прощения за то, что не давал мне достаточно игрового времени. Это делает ему честь», - приводит слова футболиста газета Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Даниель принял участие в 11 поединках Ла Лиги, не отметившись голевыми действиями. Контракт 25-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дани Себальос
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