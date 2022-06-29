Себальос рассказал, как Анчелотти извинялся перед ним

Хавбек мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался насчет своего будущего в «королевском клубе».

«Я намерен пообщаться с главным тренером, чтобы понять, какие у него планы на меня. После этого приму решение о своем будущем.

В недавнем разговоре Анчелотти попросил у меня прощения за то, что не давал мне достаточно игрового времени. Это делает ему честь», - приводит слова футболиста газета Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Даниель принял участие в 11 поединках Ла Лиги, не отметившись голевыми действиями. Контракт 25-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в следующем году.