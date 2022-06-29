Президент «Барселоны» рассказал о состоянии Пике, которого из-за измены бросила Шакира

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о состоянии защитника команды Херарда Пике после разрыва отношений с популярной певицей Шакирой.

«Пике – человек, который сейчас страдает. Несмотря на все обстоятельства, он заслуживает нашей поддержки и любви со стороны фанатов. Не обращайте внимания на новость, в которых его выставляют легкомысленным человеком, полностью лишенным чувств.

Херард – отличный парень. Нам повезло, что он выступает за «Барселону». Пике многое дал команде», - цитирует руководителя Hola.

Пике расстался с Шакирой после 12 лет семейной жизни. Причиной разрыва стали измены футболиста.