Куман назвал 11 лучших игроков в истории «Барселоны»

Легендарный голландский футболист Рональд Куман, ранее поработавший главным тренером каталонской «Барселоны», собрал лучший состав «сине-гранатовых» за всю историю.

В ворота специалист поставил Андони Субисаретту, в линию обороны он определил Дани Алвеса, Хавьера Маскерано, Карлеса Пуйоля и Жорди Альбу. В полузащите Куман видит следующую троицу: Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Йохан Неескенс.

В линию нападения Рональд поставил Лионеля Месси, Христо Стоичкова и Йохана Кройфа.

Напомним, что Куман в бытность игроком выиграл десять трофеев вместе с «Барселоной». В ходе тренерской карьеры голландец возглавлял «сине-гранатовых» с августа 2020 по октябрь 2021 года.