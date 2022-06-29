Защитник «Галатасарая» вместо РПЛ решил перебраться в Ла Лигу

Бразильский защитник «Галатасарая» Маркао, в услугах которого были заинтересованы клубы РПЛ, может продолжить карьеру в испанской лиге.

По информации Fanatik, 26-летний бразильский защитник отказался от предложений питерского «Зенита» и московского ЦСКА, так как футболист планирует продолжить карьеру в Испании. «Севилья» уже сделала «Галатасараю» предложение по поводу трансфера игрока, за которого испанский клуб готов выложить около 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маркао провёл в турецком чемпионате 26 поединков, в которых получил девять жёлтых карточек и одну красную.