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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Галатасарая» вместо РПЛ решил перебраться в Ла Лигу

29 Июня 2022 • 07:54 Комментировать

Бразильский защитник «Галатасарая» Маркао, в услугах которого были заинтересованы клубы РПЛ, может продолжить карьеру в испанской лиге.

По информации Fanatik, 26-летний бразильский защитник отказался от предложений питерского «Зенита» и московского ЦСКА, так как футболист планирует продолжить карьеру в Испании. «Севилья» уже сделала «Галатасараю» предложение по поводу трансфера игрока, за которого испанский клуб готов выложить около 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маркао провёл в турецком чемпионате 26 поединков, в которых получил девять жёлтых карточек и одну красную.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Зенит Севилья Маркао
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