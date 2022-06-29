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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» может подписать форварда «Альмерии»

29 Июня 2022 • 06:43 Комментировать

«Севилья» может в ближайшее время подписать соглашение с нигерийским нападающим «Альмерии» Умаром Садиком.

По информации Sport.es, 25-летний нигерийский футболист из Сегунды может стать заменой Юсефу Эль-Несери. Стоит отметить, что Садик своей игрой в прошлом сезоне впечатлил наставника «Севильи» Хулена Лопетеги, который очень хотел бы поработать с африканским форвардом. До этого в услугах Садика были заинтересованы «Спартак» и «Краснодар».

В прошлом сезоне Умар Садик провёл в первом испанском дивизионе 36 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Альмерия Умар Садик
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