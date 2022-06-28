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Стало известно, какую зарплату готов дать «Ривер Плейт» Суаресу

28 Июня 2022 • 21:58 Комментировать

Стала известна сумма, которую «Ривер Плейт» готов платить нападающему Луису Суаресу.

По сведениям As, аргентинский клуб предложил уругвайскому форварду три миллиона евро в год. Помимо этого, «Ривер Плейт» выплатит один миллион футболисту в случае победы команды в Кубке Либертадорес.

Трудовой договор 35-летнего Суареса заканчивается с мадридским «Атлетико» 30 июня этого года, но уже известно, что договор не будет продлен и футболист покинет команду на правах свободного агента.  

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес Ривер Плейт
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