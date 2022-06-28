Стало известно, какую зарплату готов дать «Ривер Плейт» Суаресу

Стала известна сумма, которую «Ривер Плейт» готов платить нападающему Луису Суаресу.

По сведениям As, аргентинский клуб предложил уругвайскому форварду три миллиона евро в год. Помимо этого, «Ривер Плейт» выплатит один миллион футболисту в случае победы команды в Кубке Либертадорес.

Трудовой договор 35-летнего Суареса заканчивается с мадридским «Атлетико» 30 июня этого года, но уже известно, что договор не будет продлен и футболист покинет команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.