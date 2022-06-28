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​Маркес вернётся в «Барселону» на тренерскую должность

28 Июня 2022 • 17:45 Комментировать

Экс-футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес возвращается в клуб на тренерскую должность. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, 43-летний мексиканец возглавит «Барселону Б».

Рафаэль Маркес  был игроком «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За это время мексиканец провёл за «сине-гранатовых» во всех турнирах 242 официальных матча. На счету Маркеса 13 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Рафаэль Маркес повесил бутсы на гвоздь летом 2018 года.

Добавим, что тренером основной команды «Барселоны» в настоящий момент является Хави Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Маркес
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