Иско может перейти из «Реала» в другой испанский клуб

Полузащитник сборной Испании Иско, получивший статус свободного агента после истечения контракта с мадридским «Реалом», продолжит карьеру в другом клубе Ла Лиги. Об этом сообщает посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур.

Журналист утверждает, что 30-летнего футболиста готова подписать «Севилья». Андалусийцы предложили игроку двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.

Иско выступал за мадридский «Реал» с 2013 года. В сезоне-2021/2022 полузащитник отметился одним забитым мячом в 14 сыгранных матчах испанского чемпионата.