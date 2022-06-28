Один из лидеров «Реала» может завершить карьеру

Пока неизвестно, как сложится судьба полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Крроса. По сообщениям AS, у 32-летнего футболиста есть несколько вариантов – он может остаться в «королевском клубе», подписав новый контракт, или перейти в другую команду. Также не исключен вариант завершения карьеры Крооса.

Источник подчеркивает, что немец примет окончательное решение по ходу следующего сезона. Его действующий контракт со «сливочными» истекает в конце июня 2023 года.

Тони защищает цвета «Реала» с 2014 года. В минувшем сезоне хавбек сыграл 44 поединка, забил три гола и отдал три ассиста.