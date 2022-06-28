Мэр Мадрида: «Город живёт футболом, у наших клубов 14 побед в Лиге чемпионов»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, который является поклонником «Атлетико», высказался о победах «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мадрид давно живет футболом. В общей сложности у наших команд 14 побед в Лиге чемпионов. Этот показатель доказывает, насколько футбол важен для нас», - передает слова мэра столицы Испании Ok Diario.

Напомним, что все 14 побед в Лиге чемпионов на счету мадридского «Реала». «Матрасники» пока не выигрывали самый престижный клубный турнир Старого света.

В прошлом сезоне «Реал» добыл очередной титул чемпиона, минимально победив в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.