«Реал» выставил на трансфер топ-полузащитника

Руководство мадридского «Реала» приняло окончательное решение по будущему полузащитника Марко Асенсио. Как сообщается на страницах Cope, «королевский» клуб отказался продлевать с 26-летним испанцем трудовое соглашение. Его действующий контракт истекает летом 2023 года.

Таким образом, Асенсио будет продан этим летом. Среди вариантов продолжения карьеры полузащитника называются «Милан» и «Ливерпуль». «Реал» оценивает своего игрока в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Асенсио провел 31 поединок за «сливочных», отметившись десятью забитыми мячами.