Сересо – о трансфере Витселя: «Всё почти кончено»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о переходе в команду полузащитника Акселя Витселя. Напомним, что «матрасники» ранее перехватили бельгийского хавбека у «Марселя».

«Всё почти кончено», – цитирует президента «Атлетико» журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Витсель подпишет с «матрасниками» контракт всего на один год, но при этом у обеих сторон будет опция автоматического продления ещё на год. По сведениям источника, сделка была закрыта ещё на прошлой неделе.

Напомним, что Витсель не подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией» и стал свободным агентом. Ранее бельгиец выступал в России за петербургский «Зенит».