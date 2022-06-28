Названа причина разногласий «Барселоны» и Дембеле

Каталонской «Барселоне» не удается договориться с французским вингером Усманом Дембеле о подписании нового трудового соглашения. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, игрок выставил условие «сине-гранатовым». Дембеле заключит новый трудовой договор в том случае, если клуб сделает ему более выгодное предложение.

Ранее «Барселона» сделала предложение Усману, однако игрока не устроили финансовые детали контракта. После заявления француза «сине-гранатовые» взяли время, чтобы все взвесить, после чего примут окончательное решение.

Контракт Дембеле истекает 30 июня. В прошлом сезоне вингер забил один мяч и сделал 13 ассистов в 21 матче Ла Лиги.