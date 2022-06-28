Хави прервал отпуск ради того, чтобы убедить Дембеле остаться в «Барселоне»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес пытается уговорить французского полузащитника Усмана Дембеле остаться в каталонской команде.

По информации Sport.es, испанский специалист прервал свой отпуск ради того, чтобы снова встретиться с 25-летним французским футболистом. Хави пытается убедить полузащитника согласиться на условия «Барселоны» и подписать с каталонцами новое соглашение. Сам Дембеле пока ещё не принял окончательное решение по поводу своего будущего.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провёл в испанском чемпионате в составе «сине-гранатовых» 21 встречу. Француз забил один мяч и сделал 13 голевых передач.