Боссы «Барселоны» попросили Левандовски и Силву набраться терпения

Руководители «Барселоны» попросили португальского полузащитника Бернарду Силву и польского форварда Роберта Левандовски подождать несколько недель.

По информации A Bola, представители каталонской команды связались с Силвой и Левандовски, с которыми клуб планирует подписать контракты этим летом. «Сине-гранатовые» попросили футболистов набраться терпения и подождать пару недель для того, чтобы руководители «Барселоны» собрали деньги на трансферы.

Напомним, что Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити», а Роберт Левандовски играет за «Баварию». Оба футболиста хотят этим летом перебраться в каталонский клуб.