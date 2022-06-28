Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Боссы «Барселоны» попросили Левандовски и Силву набраться терпения

28 Июня 2022 • 07:17 Комментировать

Руководители «Барселоны» попросили португальского полузащитника Бернарду Силву и польского форварда Роберта Левандовски подождать несколько недель.

По информации A Bola, представители каталонской команды связались с Силвой и Левандовски, с которыми клуб планирует подписать контракты этим летом. «Сине-гранатовые» попросили футболистов набраться терпения и подождать пару недель для того, чтобы руководители «Барселоны» собрали деньги на трансферы.

Напомним, что Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити», а Роберт Левандовски играет за «Баварию». Оба футболиста хотят этим летом перебраться в каталонский клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Бернарду Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
09:49 · Испания. Ла Лига
Мэр Мадрида: «Город живёт футболом, у наших клубов 14 побед в Лиге чемпионов»
09:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» выставил на трансфер топ-полузащитника
09:39 · Испания. Ла Лига
Сересо – о трансфере Витселя: «Всё почти кончено»
08:36 · Испания. Ла Лига
Куман указал на главный недостаток «Барселоны»
08:28 · Испания. Ла Лига
Названа причина разногласий «Барселоны» и Дембеле
07:32 · Германия. Бундеслига
Куман сомневается, что «Барселоне» стоит платить 60 млн евро за Левандовски
07:28 · Испания. Ла Лига
Хави прервал отпуск ради того, чтобы убедить Дембеле остаться в «Барселоне»
07:17 · Испания. Ла Лига
Боссы «Барселоны» попросили Левандовски и Силву набраться терпения
07:11 · Испания. Ла Лига
Экс-вратарь «Реала» оценил трансферы Рюдигера и Чуамени
07:02 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Барселоны»: Френки де Йонг не хочет уходить из каталонского клуба
06:56 · Италия. Серия А
Стало известно, по какой причине «Барселона» отказалась от трансфера де Лихта
27 Июня
23:46 · Испания. Ла Лига
Куман - о работе в «Барселоне»: «Никаких сожалений»
22:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снова не смогла договориться с Дембеле
21:50 · Италия. Серия А
​«Рома» объяснила отказ сыграть с «Барселоной»
21:45 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» ищет нового соперника для Кубка Жоана Гампера, «Рома» неожиданно отказалась играть
Все новости
Рекомендуем