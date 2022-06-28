Экс-вратарь «Реала» оценил трансферы Рюдигера и Чуамени

Бывший голкипер «Реала» и испанской сборной Икер Касильяс высказался по поводу трансферов Антонио Рюдигера и Орельена Чуамени в мадридскую команду.

Касильяс сказал Marca, что оба футболиста станут хорошим подкреплением для «королевского клуба». Экс-вратарь отметил, что особенно хочется выделить переход Рюдигера, ведь немецкий защитник сразу же должен стать основным игроком, который обеспечит обороне дополнительную надёжность.

Напомним, что Антонио Рюдигер перебрался в «Реал» из «Челси», а молодой французский полузащитник Орельен Чуамени до этого выступал за «Монако».