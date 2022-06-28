Экс-тренер «Барселоны»: Френки де Йонг не хочет уходить из каталонского клуба

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу возможного ухода голландского полузащитника Френки де Йонга из каталонской команды.

Куман сказал Sport.es, что он несколько дней назад общался с де Йонгом, который хочет остаться в каталонском клубе. Специалист отметил, что полузащитник прекрасно подходит под игровой стиль «Барселоны», но всё зависит от руководителей команды.

«Сейчас «Барселоне» нужны деньги, а де Йонг — один из немногих игроков, за которых они могут получить большую сумму», - добавил голландский тренер.

Напомним, что главным претендентом на подписание Френки де Йонга считается «Манчестер Юнайтед».