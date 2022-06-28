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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-тренер «Барселоны»: Френки де Йонг не хочет уходить из каталонского клуба

28 Июня 2022 • 07:02 Комментировать

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу возможного ухода голландского полузащитника Френки де Йонга из каталонской команды.

Куман сказал Sport.es, что он несколько дней назад общался с де Йонгом, который хочет остаться в каталонском клубе. Специалист отметил, что полузащитник прекрасно подходит под игровой стиль «Барселоны», но всё зависит от руководителей команды.

«Сейчас «Барселоне» нужны деньги, а де Йонг — один из немногих игроков, за которых они могут получить большую сумму», - добавил голландский тренер.

Напомним, что главным претендентом на подписание Френки де Йонга считается «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Френки де Йонг
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