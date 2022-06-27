«Барселона» снова не смогла договориться с Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле провёл очередной раунд переговоров с руководством клуба на предмет подписания нового контракта с «сине-гранатовыми». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, и эта встреча сторон завершилась ничем. Агенты футболиста ждут от клуба улучшенных условий потенциального соглашения, а «Барселона» не уверена, что в таком случае сможет соблюдать правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что год назад по этой причине каталонцы не смогли удержать в команде форварда Лионеля Месси.

Дембеле забил два мяча в 31 матче прошлого сезона и оценивается в 30 млн евро. Пять лет назад за него выложили 140 миллионов.