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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» снова не смогла договориться с Дембеле

27 Июня 2022 • 22:43 Комментировать

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле провёл очередной раунд переговоров с руководством клуба на предмет подписания нового контракта с «сине-гранатовыми». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, и эта встреча сторон завершилась ничем. Агенты футболиста ждут от клуба улучшенных условий потенциального соглашения, а «Барселона» не уверена, что в таком случае сможет соблюдать правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что год назад по этой причине каталонцы не смогли удержать в команде форварда Лионеля Месси.

Дембеле забил два мяча в 31 матче прошлого сезона и оценивается в 30 млн евро. Пять лет назад за него выложили 140 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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