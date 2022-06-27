Стало известно, за какую сумму «Реал» готов отпустить Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может покинуть клуб.

По информации Goal, «Реал» готов отпустить своего игрока за 30-35 миллионов евро. За Асенсио внимательно следят «Интер» и «Ливерпуль». Испанский клуб решил продать футболиста после того, как он потребовал увеличить его заработную плату со следующего сезона.

В прошлом сезоне 26-летний Марко Асенсио забил 12 голов и записал на свой счет 2 результативные передачи в 42 встречах с учетом всех турниров. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет сорок миллионов евро. Контракт полузащитника с «Реалом» истекает в конце следующего сезона.