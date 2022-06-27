До истечения срока действия контракта Усмана Дембеле с «Барселоной» остаётся всего лишь три дня. В настоящий момент стороны продолжают переговоры по поводу нового трудового соглашения. По данным RAC1, «сине-гранатовые» сделали пониженное предложение Дембеле по сравнению с предыдущим. При этом в стане каталонского клуба уверены в положительном ответе игрока, поскольку он хочет остаться.

Ранее фанаты «Барселоны» невзлюбили Усмана Дембеле за его капризы в процессе переговоров. В январе француза даже отстраняли от работы с командой.