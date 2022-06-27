Каталонская «Барселона» продемонстрировала комплект выездной формы в золотом цвете. На экипировку нанесен узор в виде карты города. Экипировка, изготовленная американской компанией Nike, вдохновлена Олимпиадой 1992 года.

Напомним, что сине-гранатовая расцветка считается традиционной для каталонской команды, которой руководит испанский специалист Хави Эрнандес.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, завоевав серебряные медали. Обладателем чемпионского титула стал мадридский «Реал», опередивший «сине-гранатовых» на 13 баллов.