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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» показала новую золотую форму фото

27 Июня 2022 • 10:55 Комментировать

Каталонская «Барселона» продемонстрировала комплект выездной формы в золотом цвете. На экипировку нанесен узор в виде карты города. Экипировка, изготовленная американской компанией Nike, вдохновлена Олимпиадой 1992 года.

Напомним, что сине-гранатовая расцветка считается традиционной для каталонской команды, которой руководит испанский специалист Хави Эрнандес.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, завоевав серебряные медали. Обладателем чемпионского титула стал мадридский «Реал», опередивший «сине-гранатовых» на 13 баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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