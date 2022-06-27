Симеоне выбрал трансферную цель «Атлетико»

Хорватский защитник Йосип Юранович, правами на которого владеет шотландский «Селтик», может переехать в один из топ-клубов испанского чемпионата.

По сообщениям журналистов Sky Sports, в трансфере 26-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Наставник «матрасников» Диего Симеоне хочет усилить правый фланг защиты, который ослабел после ухода англичанина Кирана Триппьера. Трансфер Юрановича может быть оформлен в начале следующего месяца.

В минувшем сезоне Йосип сыграл за «Селтик» 35 поединков во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. В составе сборной Хорватии он провел 20 матчей.