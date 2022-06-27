Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Тоттенхэма» может переехать в Испанию

27 Июня 2022 • 10:43 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок стал целью для «Атлетико». Мадридский клуб хочет усилить свою линию защиты, а сам футболист не против переехать в Испанию, где рассчитывает получать больше игрового времени.

Танганга является воспитанником лондонского клуба, но так и не смог стать игроком основы. Его контракт рассчитан до 2025 года.

23-летний англичанин провёл за первую команду «шпор» 43 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Джафет Танганга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» установила крайний срок продажи Кунде
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Глушаков готов усилить «Реал» или «Барселону»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» требует 70 миллионов евро за Рафинью, игрока хотят купить три топ-клуба АПЛ и «Барселона»
10:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» показала новую золотую форму фото
10:44 · Испания. Ла Лига
Симеоне выбрал трансферную цель «Атлетико»
10:43 · Испания. Ла Лига
Защитник «Тоттенхэма» может переехать в Испанию
10:35 · Италия. Серия А
Оспина покинет «Наполи» бесплатно
10:18 · Италия. Серия А
Юмтити может стать одноклубником Кокорина
10:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» устала от капризов Дембеле
09:50 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес выбрал себе новый клуб
07:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» подписал форварда молодёжной сборной Испании
07:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Магуайра в «Барселону» 1
26 Июня
22:59 · Испания. Ла Лига
Марсело не перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси» вслед за Бэйлом
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» договорились о трансфере Френки де Йонга 4
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Рома» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Ленгле
Все новости
Рекомендуем