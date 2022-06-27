Защитник «Тоттенхэма» может переехать в Испанию

Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок стал целью для «Атлетико». Мадридский клуб хочет усилить свою линию защиты, а сам футболист не против переехать в Испанию, где рассчитывает получать больше игрового времени.

Танганга является воспитанником лондонского клуба, но так и не смог стать игроком основы. Его контракт рассчитан до 2025 года.

23-летний англичанин провёл за первую команду «шпор» 43 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.