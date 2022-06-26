Марсело не перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси» вслед за Бэйлом

Бывший защитник «Реала» выбирает себе новый клуб. Ранее у 34-летнего бразильца сорвался переход в «Милан». Также вряд ли его игрой насладятся болельщики «Лос-Анджелес Гэлакси», уверены в Mundo Deportivo. Предполагается, что Марсело откажется от такого варианта, который вполне устроил его экс-одноклубника Гарета Бэйла, который также этим летом стал свободным агентом.

Скорее всего, Марсело останется в Испании и сыграет за «Вальядолид» или «Райо Вальекано». Ему придется пойти на резкое снижение зарплаты по сравнению с прошлыми доходами. В «Реале» бразилец провел 15 лет, но в итоге вынужден искать себе новое место работы.