Экс-тренер «Барселоны» договорился с «Атлетиком»

Бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде близок к подписанию контракта с «Атлетиком» из Бильбао.

По информации Football Espana, опытный специалист почти договорился с клубом из Бильбао по поводу контракта. До этого с басками работал Марселиньо. Стоит отметить, что Вальверде до этого уже дважды тренировал «Атлетик». Последним местом работы 58-летнего тренера была «Барселона».

В прошлом сезоне футболисты «Атлетика» под руководством Марселиньо заняли восьмую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата и выиграли Суперкубок Испании.