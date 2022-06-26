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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-тренер «Барселоны» договорился с «Атлетиком»

26 Июня 2022 • 09:51 Комментировать

Бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде близок к подписанию контракта с «Атлетиком» из Бильбао.

По информации Football Espana, опытный специалист почти договорился с клубом из Бильбао по поводу контракта. До этого с басками работал Марселиньо. Стоит отметить, что Вальверде до этого уже дважды тренировал «Атлетик». Последним местом работы 58-летнего тренера была «Барселона».

В прошлом сезоне футболисты «Атлетика» под руководством Марселиньо заняли восьмую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата и выиграли Суперкубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде
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