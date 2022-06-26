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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Севильи» хочет перейти в «Барселону»

26 Июня 2022 • 08:08 Комментировать

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде определился с местом продолжения своей карьеры.

По информации RMC Sport, 23-летний французский футболист близок к переходу в «Барселону». Защитник, в услугах которого заинтересованы многие европейские топ-клубы, остался под впечатлением от спортивного проекта «сине-гранатовых», так что он хочет перебраться именно в «Барселону» и готов ради этого отказаться от других более выгодных предложений.

В прошлом сезоне Жюль Кунде провёл в испанском чемпионате 32 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Ла Лига Жюль Кунде
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