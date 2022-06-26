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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три футболиста «Барселоны» выразили готовность покинуть клуб

26 Июня 2022 • 01:06 Комментировать

«Барселона» может расстаться с тремя футболистами, недополучавшими игровую практику.

Речь идёт о центральном защитнике Оскаре Мингесе, его коллеге по амплуа Самуэле Юмтити и центральном полузащитнике Рики Пуче. Все трое, как информирует журналист Санти Овалле, готовы сменить клубную прописку, чтобы чаще выходить на поле. Их примеру пока не последовали защитник Клеман Ленгле и нападающий Мартин Брайтвайн: оба футболиста по-прежнему надеются убедить наставника Хави Эрнандеса в своей способности приносить команде пользу.

Соглашения Рики Пуча и Оскара Мингесы с «Барселоной» рассчитаны до следующего лета, а контракт Самуэля Юмтити истекает через четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Самуэль Юмтити Клеман Ленгле Мартин Брайтвайт Рики Пуч Оскар Мингеса
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