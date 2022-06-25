Пойет: «Модрич - лучший игрок, с которым я работал»

Уругвайский специалист Густаво Пойет имел возможность в прошлом поработать в «Тоттенхэме» - и это было как раз в тот период, когда там блистал полузащитник Лука Модрич. Хорватский футболист считается одним из главных творцов уникальных успехов «Реала» - в частности, мадридский клуб стал первым, который дважды и даже трижды кряду выиграл Лигу чемпионов. Пойет не сомневается в том, что Модрич - лучший футболист, с которым он работал.

- Я работал с разными игроками, очень хорошими, но когда я был ассистентом в «Тоттенхэме», там играл Модрич - и он лучший, кого я видел. Его видение футбола просто невероятно. Он все делает легко. Все - ускоряется, останавливается, бьет. У него особый дар, - цитирует Пойета Diario AS.