Руководство «Барселоны» чувствует себя унижаемым Дембеле

Как мы уже сообщали, руководство «Барселоны» не спешит предлагать Усману Дембеле новый контракт. Последнее предложение было сделано еще в январе, между тем через пять дней он станет свободным агентом и будет волен делать все, что ему заблагорассудится. И хотя поклонники «Барселоны» все еще надеются на продление контракта с безусловно способным и подходящим команде игроком, это вряд ли случится.

А причина - в банальной гордыне, руководство «Барселоны» чувствует себя униженным в сложившемся положении, когда их футболист держит предложение «Барселоны» (!!!) в качестве «запасного аэродрома» и подыскивает более выгодные варианты. Это и унижает руководство клуба, которое не готово вести новые переговоры, считает El Mundo Deportivo.