«Барселона» не улучшит контрактное предложение Дембеле

«Барселона» не собирается предлагать Усману Дембеле более выгодное соглашение.

До истечения действующего договора француза с «Барселоной» остаются считанные дни, а сага по-прежнему не завершена. По данным GOAL, руководство «сине-гранатовых» ясно дало понять 25-летнему вингеру, что последнее предложение не будет улучшено – и ему придётся либо принять его, либо расстаться с клубом.

В услугах Усмана Дембеле заинтересован лондонский «Челси». По слухам, за ситуацией также активно следят «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

В 32 матчах сезона 2021/22 французский футболист записал на свой счёт два гола и 13 голевых передач.