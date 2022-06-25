Молодой полузащитник «Реала» близок к уходу в «Бенфику» на правах аренды

Полузащитник мадридского «Реала» Рейньер попробует силы в чемпионате Португалии.

Клубы находятся на грани успешного оформления арендной сделки. «Реал» не позволил «Бенфике» включить в договор пункт последующего выкупа, поскольку продолжает верить в перспективы 21-летнего бразильца в Мадриде.

Напомним, что два предыдущих сезона Рейньер провёл в аренде в дортмундской «Боруссии», за которую сыграл в общей сложности 39 поединков, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Контракт атакующего хавбека с «Реалом» действует до 2026 года.

В 2020 году «сливочные» приобрели бразильца у «Фламенго» за 30 млн евро.