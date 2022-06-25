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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ряд клубов из Италии и Франции претендуют на Юмтити

25 Июня 2022 • 19:11 Комментировать

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не входит в планы главного тренера Хави на следующий сезон.

По информации L'Équipe, Юмтити уже изучает несколько вариантов по поводу продолжения карьеры. Согласно данным источника, на футболиста претендуют ряд клубов из Франции, среди которых «Марсель», «Ницца» и «Лион».

В Италии тоже проявляют предметный интерес к французу. Источник называет «Фиорентину» и «Рому» главными претендентами на игрока. Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 28-летний француз сыграл за каталонский клуб всего лишь один матч. Его контракт рассчитан до 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Серия А Ла Лига Лига 1 Самуэль Юмтити
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